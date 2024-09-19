"Хмельницький прийшов пи*ди давати": дружина Усика пожартувала про затримання боксера в Польщі

Катерина Усик вирішила поширити анекдот про затримання її чоловіка у Кракові. Дівчина згадала історію України та поєднала її з образом козака від Олександра.

Нещодавно український боксер Олександр Усик потрапив у неприємну ситуацію. Абсолютного чемпіона світу з боксу затримали в аеропорту Кракова.

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Жарт від дружини Усика

Деякий час Усик пробув у наручниках, після чого його відпустили. Такі дії польських правоохоронців викликали обурення з боку МЗС України та президента Володимира Зеленського.

А ось дружина боксера Катерина вирішила пожартувати з приводу затримання. На своїй сторінці в інстаграм дівчина запостила фото Олександра у козацькому вбранні, яке він вдяг перед боєм із Тайсоном Ф'юрі.

"Ми подумали, що це Богдан Хмельницький знову прийшов пи*ди давати як у 1648″, — поляки пояснили причину арешту Усика,

– написала Катерина.

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Пост Катерини Усик в сторіз / скріншот

Сам Усик після звільнення записав відеозвернення та запевнив, що він на волі та все із ним в порядку. При цьому повідомлялось, що причиною затримання став недопуск одного з членів команди Олександра до посадки на рейс.

Нагадаємо, що 18 травня українець став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Усик по очках переміг Тайсона Ф'юрі та став володарем усіх чотирьох поясів. Тепер же на боксерів очікує поєдинок-реванш 21 грудня.