Засунув язик в ж*пу і мовчать, – Федецький назвав Тимощука зрадником України

Колишній захисник збірної України Артем Федецький прокоментував мовчання Анатолія Тимощука. Ексгравець Шахтаря не розуміє такої поведінки земляка.

Федецький: Серця там точно немає

Колишній оборонець Дніпра спробував сконтактуватись із Анатолієм Тимощуком. Але асистент головного тренера Зеніту вирішив проігнорувати повідомлення Артема Федецького.

До теми Більше не легенда українського футболу, – Маліновський про мовчання Тимощука на війну в Україні

Відзначимо, що обидва ексфутболісти є уродженцями Луцька. Схоже, що після цієї витівки Тимощука дружба між колишніми гравцями закінчилась, як й історія Тимощука в українському футболі.

Федецький назвав мовчання Тимощука зрадництвом. Анатолій цинічно заплющує очі на війну у його рідній Україні, яку розпочала Росія.

Зрадник. Це щоб нічого іншого не казати. Я написав йому повідомлення. Він прочитав його, але залишив без відповіді. Його поведінка у цій ситуації дивує. Росія обстрілює мирних жителів, скидає бомби на пологовий будинок, і він усе це знає, бо його батьки живуть у Луцьку. Цинічно заплющувати очі на те, що відбувається, і ніяк не реагувати. Що має бути в грудях? Думаю, серця там точно немає. Він не переживає і нічого не намагається вдіяти. Просто мовчати,

– сказав Федецький.

За словами ексдніпрянина, Тимощука ніхто не змушував брати до рук зброю та йти воювати на фронт. Анатолію було достатньо висловити свою патріотичну позицію та розірвати контракт із Зенітом, який представляє країну-агресора.

"Ніхто не змушує його брати автомат і одразу йти воювати. Він був символом збірної України. 144 матчі! Нікому таке не вдавалося і найближчим часом не вдасться. Думаю, що у його випадку гроші означають набагато більше, ніж те, що відбувається в Україні. Я не можу сказати про Толіка, що він патріот. Я дуже розчарований", – заявив колишній футболіст Карпат.

Читайте також "Толя, як ти будеш із цим жити": звернення до Тимощука, який "годує" Росію під час війни

"Це настільки цинічно та низько"

Пригадав Федецький й дружбу з Тимощуком. Гравці у минулому разом захищали честь України на футбольному полі у футболці національної команди. Обидва відвідували військових у госпіталях, привозили їм допомогу.

Для них це багато значило, і Толік сам це чудово бачив. І після цього засунути язик в ж*пу і мовчати, це настільки цинічно та низько… Це його вибір. Він його зробив. Не знаю, як він із цим житиме. Україна переможе, а йому із цим жити. Нічого не заважало йому розірвати контракт і поїхати до якоїсь іншої країни. Я не говорю про Україну. Тут на нього особливо ніхто не чекає. Виїхати в будь-яку іншу країну та якось допомогти нашій армії,

– зізнався Артем.

"Це злочин проти свого народу"

На думку Федецького, Тимощук зробив злочин проти свого народу та Батьківщини. Анатолій вирішив не брати приклад із ще однієї легенди збірної України Андрія Вороніна, який одразу покинув тренерський місток московського Динамо.

"Навіть ті українські футболісти, які грали за російські клуб і казали, що футбол поза політикою, розірвали контракти та поїхали, а Толік продовжує працювати у Зеніті. Це злочин проти свого народу та проти своєї совісті. В сім'ї не без виродка", – підсумував колишній футболіст.

Анатолій Тимощук виступав за Зеніт у статусі футболіста. З 2017 року працює у російському клубі.