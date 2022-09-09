Застрелили без жодного попередження, – Митрофанов розповів, як окупанти вбили його подругу

Український боксер Дмитро Митрофанов розповів моторошну історію зі свого життя, пов'язану з війною. Спортсмен втратив близьку людину через російську агресію.

Митрофанов: Я повернувся до Чернігова з гуманітарною допомогою

Боксер розповів про жорстокість російських військових. Окупанти вбили його подругу дитинства, яка була місцевою волонтеркою.

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У боксерському залі, в якому я тренувався, ночувало майже 500 осіб. У цих людей вже немає домівок, куди вони могли б повернутися. Мені зателефонували і повідомили, що мою подругу дитинства, яка була волонтером, застрелили російські військові, в її авто без жодного попередження,

– сказав боксер.

Митрофанов повернувся у рідне місто – Чернігів, аби продовжити справу подруги.

"Залишивши свою родину у відносній безпеці на заході України, я повернувся до Чернігова з гуманітарною допомогою, щоб продовжити справу подруги", – сказав боксер.

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