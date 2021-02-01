Коваленко буде отримувати найбільшу зарплату в Аталанті – ЗМІ

19:48

У понеділок, 1 лютого, футболіст Шахтаря та збірної України Віктор Коваленко перейшов в італійську Аталанту. Офіційних даних про контракт гравця клуб поки не дає, проте ЗМІ вже почали писати про зарплату українця в італійському клубі.