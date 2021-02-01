Коваленко буде отримувати найбільшу зарплату в Аталанті – ЗМІ

У понеділок, 1 лютого, футболіст Шахтаря та збірної України Віктор Коваленко перейшов в італійську Аталанту. Офіційних даних про контракт гравця клуб поки не дає, проте ЗМІ вже почали писати про зарплату українця в італійському клубі.
Джерело: Calcioe finanza
Так, за інформацією джерела, зарплата українця становить 2 мільйони євро в сезон чистими.
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Якщо дана інформація відповідає дійсності, то українець став найбільш високооплачуваним гравцем Аталанти.
На даний момент зарплата Ілічича, Мюріеля і Сапати – 1.8 мільйона, у Міранчука – 1.5 млн, у Маліновського, Кальдари, Де Рона, Пашаліча і Толо – 1 млн.
Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24