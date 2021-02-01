Відкритий в 2009 році в Донецьку футбольний стадіон "Донбас Арена" перебуває в запустінні і заростає бур'яном.

Джерело: твітер-акаунт "Люфт Ганза"

В соціальній мережі були опубліковані знімки, зроблені в січні 2021 року. На них можна побачити, що околиці стадіону продовжують заростати бур'яном.

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"Донбас Арена" у січні 2021 року / Фото: "Люфт Ганза"

Історія та останній матч на "Донбас Арені"

"Донбас Арена" була відкрита в 2009 році. Її місткість складає 51,5 тисячі глядачів.

2 травня 2014 року було зіграно останній матч на "Донбас Арені". Шахтар вдома обіграв тоді ще Іллічівець 3:1. Останній гол забив Дуглас Коста на 82-й хвилині.

Шахтар же на цьому стадіоні зіграв 102 матчі, в яких здобув 80 перемог (ще 14 нічиїх та 8 поразок). При цьому 20 матчів поспіль Шахтар тут лише виграв. За п'ять років, що команда виступала на "Донбас Арені", "гірники" забили 238 голів, пропустивши лише 50.

Після цього Шахтар спочатку проводив домашні матчі у Львові на однойменній арені, але через відсутність достатньої підтримки місцевих уболівальників переїхав до Харкова в 2017 році. З 2020 року "гірники" приймають своїх суперників на столичному НСК "Олімпійський".