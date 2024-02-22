Заради домашнього Євро-2024: Кроос оголосив про повернення у збірну Німеччини
Джерело:інстаграм Тоні Крооса
У четвер, 22 лютого, надійшла радісна звістка для усіх прихильників збірної Німеччини з футболу. Національна команда отримала потове підсилення перед домашнім Євро-2024.
34-річний півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос оголосив про повернення до лав збірної Німеччини. Досвідчений футболіст здійснив камбек заради ігор на домашньому чемпіонаті Європи-2024, який розпочнеться 14 червня.
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Радісну звістку футболіст оголосив через свої соцмережі. Кроос не сумнівається, що його збірна, яка автоматично вийшла на турнір, через статус господарки, добре виступить на домашньому Євро-2024, яке триватиме до 14 липня.
Я буду знову грати за Німеччину з березня. Чому? Тому що мене попросив тренер збірної, я готовий до цього, і я впевнений, що команда на чемпіонаті Європи здатна значно на більше, ніж більшість вважає,
– написав Кроос в себе в інстаграмі.
Відзначимо, що за спиною Крооса вже понад сотня матчів за головну команду своєї країни – 106 поєдинків (17 голів та 19 асистів). Також виступав за інші вікові категорії збірної Німеччини – від U-17 до U-19.
- Досвідчений півзахисник втратив статус стабільного футболіста основи Реала, з яким у нього добігає контракт – до кінця червня 2024-го року. Була інформація, що німець покине Мадрид по закінченню сезону. Однак були протилежні інсайди.
- У поточному сезоні-2023/2024 Тоні взяв участь у 33-х матчах мадридського клубу, у яких забив гол та віддав 7 результативних передач.