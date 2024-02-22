34-річний півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос оголосив про повернення до лав збірної Німеччини. Досвідчений футболіст здійснив камбек заради ігор на домашньому чемпіонаті Європи-2024, який розпочнеться 14 червня.

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Радісну звістку футболіст оголосив через свої соцмережі. Кроос не сумнівається, що його збірна, яка автоматично вийшла на турнір, через статус господарки, добре виступить на домашньому Євро-2024, яке триватиме до 14 липня.

Я буду знову грати за Німеччину з березня. Чому? Тому що мене попросив тренер збірної, я готовий до цього, і я впевнений, що команда на чемпіонаті Європи здатна значно на більше, ніж більшість вважає,

– написав Кроос в себе в інстаграмі.

Цікаво! Німеччина вже втретє прийме чемпіонат Європи з футболу. Матчі Євро-2024 відбуватимуться на 10 аренах у 10 німецьких містах. Збірна Італії спробує захистити звання чемпіона Європи.

Відзначимо, що за спиною Крооса вже понад сотня матчів за головну команду своєї країни – 106 поєдинків (17 голів та 19 асистів). Також виступав за інші вікові категорії збірної Німеччини – від U-17 до U-19.