Видання Forbes опублікувало щорічний рейтинг мертвих знаменитостей, чиї імена і після смерті продовжують приносити прибуток їх спадкоємцям.

У список увійшли 13 знаменитостей, з них тільки один колишній спортсмен – це легенда "Лейкерс" Кобі Браянт. Він зайняв 6-е місце у рейтингу Forbes.

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Доходи від продажу іменної колекції одягу Браянта, а також тиражів автобіографії оцінюються приблизно в 20 мільйонів доларів. За неповний рік сім'я Брайанта змогла продати близько 300 тисяч примірників автобіографії спортсмена.

Перше місце знову зайняв Майкл Джексон. Права на творчість співака принесли його спадкоємцям 48 мільйонів доларів.

На другому місці – автор дитячих книг Доктор Сьюз, який заробив 33 мільйони доларів. Третім у списку успішних мертвих знаменитостей став художник Чарльз Шульц. Завдяки продажу прав на використання пса Снупі в нових мультфільмах він заробив 32,5 мільйона доларів.

Що відомо про смерть Кобі Браянта