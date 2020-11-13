Кобі Браянт потрапив у рейтинг мертвих знаменитостей Forbes: скільки заробив баскетболіст
Видання Forbes опублікувало щорічний рейтинг мертвих знаменитостей, чиї імена і після смерті продовжують приносити прибуток їх спадкоємцям.
У список увійшли 13 знаменитостей, з них тільки один колишній спортсмен – це легенда "Лейкерс" Кобі Браянт. Він зайняв 6-е місце у рейтингу Forbes.
Дивіться також У США опублікували результати розтину тіла пілота гелікоптера Кобі Браянта
Доходи від продажу іменної колекції одягу Браянта, а також тиражів автобіографії оцінюються приблизно в 20 мільйонів доларів. За неповний рік сім'я Брайанта змогла продати близько 300 тисяч примірників автобіографії спортсмена.
Перше місце знову зайняв Майкл Джексон. Права на творчість співака принесли його спадкоємцям 48 мільйонів доларів.
На другому місці – автор дитячих книг Доктор Сьюз, який заробив 33 мільйони доларів. Третім у списку успішних мертвих знаменитостей став художник Чарльз Шульц. Завдяки продажу прав на використання пса Снупі в нових мультфільмах він заробив 32,5 мільйона доларів.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.
Поділитися новиною