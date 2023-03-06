Усик готується до бою з Ф'юрі: запальне відео тренування українського чемпіона

6 березня 2023, 13:55
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Чемпіон світу Олександр Усик продовжує підготовку до ймовірного поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Боксер показав комбінацію ударів, які підготував для "Циганського короля".

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі на грані зриву через надмірні фінансові апетити британського боксера. Втім, це не причина скасовувати тренування. 

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Володар чотирьох чемпіонських титулів Олександр Усик продовжує наполегливу підготовку до "Бою століття". Відео з тренування Усика опублікувала його дружина Катерина. 

Під запальну музику Олександр продемонстрував комбінацію ударів, які підготував для "Циганського короля".

Відео тренування Усика

  • Нагадаємо, що промоутери Ф'юрі забронювали на бій за абсолют стадіон "Вемблі" в Лондоні. 
  • Дата потенційного мегафайту теж відома – 29 квітня.
  • Сторонам залишилося підписати контракт на довгоочікуваний поєдинок.
  • У разі зриву бою за абсолют, Олександр Усик проведе обов'язковий захист титулу WBA проти англійця Даніеля Дюбуа.

Автор: Сергій Шаховець