У середу, 18 листопада, зіграли останні матчі в Лізі націй. Їх результати - в огляді Спорт24

Албанія – Білорусь 3:2 Голи: Чікалеші, 20, 27 (пен), Манай, 44 – Скавиш, 35, Ебонг, 80 Казахстан – Литва 1:2 Голи: Аймбетов, 38 – Воробйовас, 40, Новіковас, 90+4

Вилучення: Куат, 50 (Казахстан) Вірменія – Північна Македонія 1:0 Гол: Амбарцумян, 55 Грузія – Естонія 0:0 21:45. Англія – Ісландія

21:45. Бельгія – Данія

21:45. Боснія і Герцеговина – Італія

21:45. Польща – Нідерланди

21:45. Австрія – Норвегія

21:45. Ізраїль – Шотландія

21:45. Ірландія – Болгарія

21:45. Північна Ірландія – Румунія

21:45. Сербія – Росія

21:45. Угорщина – Туреччина

21:45. Уельс – Фінляндія

21:45. Чехія – Словаччина

21:45. Греція – Словенія

21:45. Косово – Молдова