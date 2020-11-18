Ліга націй: результати матчів та відео голів 18 листопада
У середу, 18 листопада, зіграли останні матчі в Лізі націй. Їх результати - в огляді Спорт24
Албанія – Білорусь 3:2
Голи: Чікалеші, 20, 27 (пен), Манай, 44 – Скавиш, 35, Ебонг, 80
Казахстан – Литва 1:2
Голи: Аймбетов, 38 – Воробйовас, 40, Новіковас, 90+4
Вилучення: Куат, 50 (Казахстан)
Вірменія – Північна Македонія 1:0
Гол: Амбарцумян, 55
Грузія – Естонія 0:0
21:45. Англія – Ісландія
21:45. Бельгія – Данія
21:45. Боснія і Герцеговина – Італія
21:45. Польща – Нідерланди
21:45. Австрія – Норвегія
21:45. Ізраїль – Шотландія
21:45. Ірландія – Болгарія
21:45. Північна Ірландія – Румунія
21:45. Сербія – Росія
21:45. Угорщина – Туреччина
21:45. Уельс – Фінляндія
21:45. Чехія – Словаччина
21:45. Греція – Словенія
21:45. Косово – Молдова
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