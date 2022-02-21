Велепець бачив Меркушину у змішаній естафеті

Змішана естафета дала старт біатлонній програмі на Олімпіаді-2022. На жаль, збірна України не змогла заїхати на п'єдестал та посіла лише 13-ту сходинку.

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Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що головний тренер жіночої команди Урош Велепець не бачив змішаної четвірки без Анастасії Меркушиної.

Але 27-річна біатлоністка прилетіла у Пекін лише після того, як через проблеми зі здоров'я достроково свої виступи на Іграх-2022 закінчила Валентина Семеренко.

По-перше, вона майже гарантовано бігла б перший етап у змішаній естафеті. Урош Велепець аж до вильоту до Пекіна говорив, що без Насті не бачить першого етапу. Але на той момент, як я вже сказав, ми не могли її заявити. Але в результаті Меркушина все-таки потрапила на Олімпіаду і зуміла дуже непогано проявити себе,

– сказав Бринзак.

До слова. Олімпійське "золото" змішаної естафети забрала Норвегія. На подіум потрапили Франція та ОКР.

Нагадаємо, що Україну у першій гонці Олімпіади-2022 представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Саме одна з сестер Семеренко провалила свій виступ. Валя поїхала на три штрафні коли за підсумками двох стрільб. Ще на додаткові 150 метрів їздив Підручний, який виступав на останньому етапі.

Як Меркушина виступила на Олімпіаді-2022 (місця)