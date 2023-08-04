Результативний удар португалець здійснив у матчі 3-го туру Кубка арабських чемпіонів проти єгипетського Замалека. На 87-й хвилині Кріштіану Роналду зрівняв рахунок у зустрічі та врятував Аль-Наср від поразки, пише 24 Канал.

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На другому поверсі Роналду немає рівних

Зірковий нападник оформив фірмовий гол ударом головою. На мить здавалось, що CR7 наче завис у повітрі. Роналду вкотре переграв захисників на другому поверсі, продемонструвавши свою стрибучість.

Гол Роналду за Аль-Наср: дивіться відео

Вже за декілька хвилин після голу Роналду пролунав фінальний свисток, який зафіксував нічию 1:1.

Аль-Наср з підсумками трьох турів набрав 5 очок та посів друге місце, яке дозволило йому пройти у чвертьфінал Кубка. Також у цю стадію пройшов із групи "С" Аль-Шабаб.

Роналду забив свій 2-й гол у Кубку арабських чемпіонів, де взяв участь в усіх трьох матчах своєї команди.

Нагадаємо, що 38-річний футболіст перейшов в Аль-Наср 1 січня 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2025-го.