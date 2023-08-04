Результативный удар португалец нанес в матче 3-го тура Кубка арабских чемпионов против египетского Замалека. На 87-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет во встрече и спас Аль-Наср от поражения, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Цыганков уже накрывает на стол: Довбик прилетел в Испанию для медосмотра в Жироне

На втором этаже Роналду нет равных

Звездный нападающий оформил фирменный гол ударом головой. На мгновение казалось, что CR7 словно повис в воздухе. Роналду в очередной раз обыграл защитников на втором этаже, продемонстрировав свою прыгучесть.

Гол Роналду за Аль-Наср: смотрите видео

Уже через несколько минут после гола Роналду раздался финальный свисток, зафиксировавший ничью 1:1.

Аль-Наср с итогами трех туров набрал 5 очков и занял второе место, позволившее ему пройти в четвертьфинал Кубка. Также в эту стадию прошёл из группы "С" Аль-Шабаб.

Роналду забил свой 2-й гол в Кубке арабских чемпионов, где принял участие во всех трех матчах своей команды.

Напомним, что 38-летний футболист перешел в Аль-Наср 1 января 2023, подписав контракт до конца июня 2025-го.