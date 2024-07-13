Колишня чемпіонка UFC Роуз Намаюнас успішно вклалася у вагову категорію. А от у її суперниці Трейсі Кортез виникли проблеми з вагою.

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Кортез позбулася волосся заради бою

Під час першої спроби зважування американська бійчиня не вклалася у пів фута (230 грамів). Щоб уникнути штрафу, Кортез пішла на радикальний крок.

Дівчина обрізала своє довге волосся. А під час зважування за ширмою роздяглася догола.

Кортез позбулася волосся: відео

Після цього вона продемонструвала журналістам своє зрізане волосся та розчулилася. З очей дівчини потекли сльози.

Сльози Кортез на церемонії зважування: дивіться відео

Зазначимо, що поєдинок між Кортез та Намаюнас відбудеться у неділю вранці, 14 липня.