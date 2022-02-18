Камбосос продовжує активну підготовку до нових поєдинків після перемоги над 24-річним американським бійцем Теофімо Лопесом (16-1, 12 КО).

До слова WBO призначила Камбососу захист титулу проти Ломаченка, – журналіст

"Швидкий вогонь. Слідкуйте за оновленнями", – прокоментував Джордж свіжий ролик, де він завдає швидких і сильних ударів по мішку.

Камбосос поб'ється з Ломаченком