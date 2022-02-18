Камбосос продовжує активну підготовку до нових поєдинків після перемоги над 24-річним американським бійцем Теофімо Лопесом (16-1, 12 КО).
До слова WBO призначила Камбососу захист титулу проти Ломаченка, – журналіст
"Швидкий вогонь. Слідкуйте за оновленнями", – прокоментував Джордж свіжий ролик, де він завдає швидких і сильних ударів по мішку.
Камбосос поб'ється з Ломаченком
- Напередодні інсайдер Майк Копінджер повідомив, що Камбосос проведе перший титульний захист 5 червня в Австралії. Суперником Джорджа у наступному бою стане українець Василь Ломаченко чи чемпіон WBC Девін Хейні.
- Егіс Клімас, менеджер українця, заявив, що промоутери Ломаченка вже зробили пропозицію австралійцю.
- В останній момент конкуренцію Ломаченку в боротьбі за бій проти Камбососа може скласти також Раян Гарсія.