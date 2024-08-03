Британська благодійна організація British Ukrainian Aid спільно з волонтерами надає гуманітарну та медичну допомогу нашій країні. До потужного заходу долучилися Валерій Залужний та Олександр Усик.

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Про що говорили Усик та Залужний

Український боксер поділився подробицями зустрічі з легендарним генералом.

Це була неймовірна зустріч із Валерієм Федоровичем – нашим "залізним генералом". Британський фонд вкотре допомагає Україні. Ми відправили близько 50 евакуаційних автомобілів для ЗСУ. Я вдячний українському народу та британцям, які нам допомагають. Це чудово,

– розповів Усик.

Зазначимо, що Залужний та Усик проводжали колону автомобілів до України. До збору долучилися небайдужі мешканці Великої Британії. Ці транспортні засоби допоможуть рятувати життя українців та доставляти гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії.

Нагадаємо, що Валерій Залужний був звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ у лютому 2024 року. У травні Президент України Володимир Зеленський призначив "залізного генерала" послом у Велику Британію.