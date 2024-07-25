В столиці Великої Британії відбулася благодійна акція "Автомобілі для України". На ній були присутні Валерій Залужний та Олександр Усик.

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Несподівана зустріч у Лондоні

Під час важливої події посол України у Великій Британії та чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі поспілкувалися та зробили спільне фото.

Олександр Усик на благодійну акцію прийшов у вишиванці.

Фото Залужного та Олександра Усика / фото з інстаграму Штефуци

Зазначимо, що волонтери з благодійної організації British Ukrainian Aid відправили близько 200 автомобілів в Україну для забезпечення гуманітарної та медичної допомоги.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року Валерій Залужний був звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ. Згодом Президент України Володимир Зеленський призначив легендарного генерала послом у Велику Британію.

На початку липня Залужний вирушив до Великої Британії, де розпочав роботу на новій посаді.