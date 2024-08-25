Матч "життя" для Динамо у Лізі чемпіонів розсудить рефері, який працював в Росії

У вівторок, 27 серпня, Динамо зіграє вирішальний матч у плей-оф Ліги чемпіонів. На кону протистояння із Зальцбургом путівка у груповий етап головного европейського турніру.

Стало відомо, хто розсудить матч Динамо – Зальцбург у квалфікації ЛЧ. Головним рефері матчу призначено – Умут Мелер.

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Турецька бригада арбітрів на матчі Динамо в ЛЧ

Асистентами головного рефері матчу Динамо – Зальцбург призначено Крема Есроя та Ібрагіма Уярджама, чертвертий арбітр – Арда Кардешлер. Слідкуватимуть за VAR італійські спеціалісти – Лука Пайретто та Валеріо Маріні.

Цікаво. Чертвертий арбітр матчу, Арда Кардешлер, працював на футбольному матчі в Росії. Тоді турецький рефері, 21 березня, обслуговував контрольний матч ворожої країни з Сербією, у Москві.

Матч-відповідь відбудеться на стадіоні "Ред Булл Арена" в Зальцбурзі – 27 серпня, о 22:00 за київським часом. У першій грі протистояння Динамо, на жаль, поступилось з рахунком 0:2 на користь австрійців.