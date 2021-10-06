Заліз на багажник: як п'яний гравець Інтера кумедно не міг сісти у свій Ferrari – відео

Півзахисник Інтера Артуро Відаль доволі часто не дотримується спортивного режиму та дозволяє собі зайве. Футболіста у нетверезому стані побачили фанати.

Чергова витівка Відаля

34-річний футболіст Інтера не міг залізти у свій автомобіль. І це не через проблеми з машиною. Артуро Відаль був помічений у нетверезому стані. Щоправда, інцидент стався ще до початку нового сезону, але відео потрапило у мережі лише зараз.

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Півзахисник ледь стояв на ногах та люб'язно фотографувався із фанатами. Після чого чилієць намагався залізти у свій Ferrari, але перша спроба гравця була невдалою. Тоді Відаль просто заліз на багажник та почав крутитись. Артуро лише з допомогою товариша зміг сісти у пасажирське крісло.

Із вікна одного з будинків люди зняли всі ці витівки футболіста на камеру. Це вже далеко не перше порушення режиму від Відаля.

Півзахисник виступає за Інтер із вересня 2020 року, перейшовши із Барселони.

У новому сезоні-2021/2022 відіграв за "нерадзуррі" 5 матчів в усіх турнірах, у яких забив один гол та віддав таку ж кількість асистів.

Нагадаємо, що Інтер потрапив в одну групу Ліги чемпіонів із донецьким Шахтарем. Але у грі проти "гірників" Відаль участь не брав. Чилієць просидів увесь поєдинок на лаві для запасних.

Відео витівки Відаля