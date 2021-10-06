Чергова витівка Відаля

34-річний футболіст Інтера не міг залізти у свій автомобіль. І це не через проблеми з машиною. Артуро Відаль був помічений у нетверезому стані. Щоправда, інцидент стався ще до початку нового сезону, але відео потрапило у мережі лише зараз.

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Півзахисник ледь стояв на ногах та люб'язно фотографувався із фанатами. Після чого чилієць намагався залізти у свій Ferrari, але перша спроба гравця була невдалою. Тоді Відаль просто заліз на багажник та почав крутитись. Артуро лише з допомогою товариша зміг сісти у пасажирське крісло.

Із вікна одного з будинків люди зняли всі ці витівки футболіста на камеру. Це вже далеко не перше порушення режиму від Відаля.