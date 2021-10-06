Чергова витівка Відаля 34-річний футболіст Інтера не міг залізти у свій автомобіль.І це не через проблеми з машиною. Артуро Відаль був помічений у нетверезому стані. Щоправда, інцидент стався ще до початку нового сезону, але відео потрапило у мережі лише зараз. Дивіться такожЗ 25 метрів прямо у дев'ятку: ексгравець Шахтаря забив гол-шедевр у Бразилії – відео Півзахисник ледь стояв на ногах та люб'язно фотографувався із фанатами. Після чого чилієць намагався залізти у свійFerrari, але перша спроба гравця була невдалою. Тоді Відаль просто заліз на багажник та почав крутитись. Артуро лише з допомогою товариша зміг сісти у пасажирське крісло. Із вікна одного з будинків люди зняли всі ці витівки футболістана камеру. Це вже далеко не перше порушення режиму від Відаля. Півзахисник виступає за Інтер із вересня 2020 року, перейшовши із Барселони. У новому сезоні-2021/2022 відіграв за "нерадзуррі" 5 матчів в усіх турнірах, у яких забив один гол та віддав таку ж кількість асистів. Нагадаємо, що Інтер потрапив в одну групу Ліги чемпіонів із донецьким Шахтарем. Але у грі проти "гірників" Відаль участь не брав. Чилієць просидів увесь поєдинок на лаві для запасних. Відео витівки Відаля