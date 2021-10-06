Очередная выходка Видаля

34-летний футболист Интера не мог залезть в свой автомобиль. И это не из-за проблем с машиной. Артуро Видаль был замечен в нетрезвом состоянии. Правда, инцидент произошел еще до начала нового сезона, но видео попало в сеть только сейчас.

Смотрите также С 25 метров прямо в девятку: экс-игрок Шахтера забил гол-шедевр в Бразилии – видео

Полузащитник едва стоял на ногах и любезно фотографировался с фанатами. После чего чилиец пытался залезть в свой Ferrari, но первая попытка игрока была неудачной. Тогда Видаль просто залез на багажник и начал крутиться. Артуро только с помощью товарища смог сесть в пассажирское кресло.

Из окна одного из домов люди сняли все эти выходки футболиста на камеру. Это уже далеко не первое нарушение режима от Видаля.

Полузащитник выступает за Интер с сентября 2020 года, перейдя из Барселоны.

В новом сезоне 2021/2022 сыграл за "нерадзурри" 5 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал такое же количество ассистов.

Напомним, что Интер попал в одну группу Лиги чемпионов с донецким Шахтером. Но в игре против "горняков" Видаль участие не принимал. Чилиец просидел весь поединок на скамейке запасных.

Видео выходки Видаля