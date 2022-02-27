Легендарний ексбоксер Кличко-молодший записав емоційне звернення до народу Росії, яка напала на Україну.

До слова Адресую всьому світу – зупинити війну, яку почала Росія, – Володимир Кличко

Звертаюся до небайдужих росіян та білорусів! Щодня ви ходите на роботу і допомагаєте своїй армії підносити патрони, так би мовити. І стріляти у нас ракетами. І вбивати нас, ваших, як ви нас називаєте, братів і сестер. Хороший ви братський народ, дякую вам!

– сказав Володимир Кличко.

"Залиштеся вдома! Проведіть час із вашою родиною, друзями, дітьми, онуками. Чого ми, українці, зробити не можемо, бо ви нас убиваєте, бомбардуєте, ви нам не даєте життя! Залиштеся вдома! Залиштеся вдома – не ходіть на роботу. Просто залиштеся вдома. На нашу підтримку та проти війни", – наголосив Кличко-молодший.

Відеозвернення Кличка