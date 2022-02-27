Легендарный экс-боксер Кличко-младший записал эмоциональное обращение к народу России, напавшей на Украину.

К слову Адресую всему миру – остановить войну, которую начала Россия, – Владимир Кличко

Обращаюсь к неравнодушным россиянам и белорусам! Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии подносить патроны, так сказать. И стрелять в нас ракетами. И убивать нас, ваших, как вы нас называете, братьев и сестер. Хороший вы братский народ, благодарю вас!

– сказал Владимир Кличко.

"Оставаться дома! Проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками. Чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете, бомбардируете, вы нам не даете жизни! Останьтесь дома! Останьтесь дома – не ходите на работу. Просто оставаться дома. В нашу поддержку и против войны", – подчеркнул Кличко-младший.

Видеообращение Кличко