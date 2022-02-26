Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко звернувся до всього світу із закликом діяти зараз через вторгнення військ Російської Федерації в Україну.
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Я Володимир Кличко. І я адресую всьому світу – зупинити цю війну, яку почала Росія. Сьогодні мирні жителі були обстріляні ракетами. Цивільні були вбиті після військової операції. Це відбувається в центрі Європи,
– сказав Кличко.
"Немає часу чекати, тому що це може призвести до гуманітарної катастрофи. Ви повинні діяти зараз, щоб зупинити агресію Росії з усім, що ви маєте зараз. Через годину або завтра може бути запізно. Будь ласка, дійте зараз. Не чекайте. Зупиніть цю війну", – наголосив боксер.
Відеозвернення Володимира Кличка