Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко звернувся до всього світу із закликом діяти зараз через вторгнення військ Російської Федерації в Україну.

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Я Володимир Кличко. І я адресую всьому світу – зупинити цю війну, яку почала Росія. Сьогодні мирні жителі були обстріляні ракетами. Цивільні були вбиті після військової операції. Це відбувається в центрі Європи,

– сказав Кличко.

"Немає часу чекати, тому що це може призвести до гуманітарної катастрофи. Ви повинні діяти зараз, щоб зупинити агресію Росії з усім, що ви маєте зараз. Через годину або завтра може бути запізно. Будь ласка, дійте зараз. Не чекайте. Зупиніть цю війну", – наголосив боксер.

Відеозвернення Володимира Кличка

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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