Залишився один гол: форвард Зорі наблизився до рекорду Ярмоленка в УПЛ

1 листопада 2021 , 09:54
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Джерело:

24 канал

Зустріч харківського Металісту 1925 та луганської Зорі в УПЛ закінчилася з рахунком 1:6. По два голи у ворота господарів забили Аллах'яр та Гладкий.

Другий та четвертий голи луганської команди забив Олександр Гладкий. Для 34-річного футболіста це 97-й та 98-й м'ячі у чемпіонатах України. Більше за нього забили лише шість футболістів.

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Найкращі снайпери в історії УПЛ

1. Максим Шацьких – 124
2. Сергій Ребров – 123
3. Євген Селезньов – 116
4. Андрій Воробей – 105
5. Жуніор Мораєс – 102
6. Андрій Ярмоленко – 99
7. Олександр Гладкий – 98
8. Олександр Гайдаш – 95
9. Сергій Мізін – 90
9. Марко Девіч – 90

Додамо, що за свою українську кар'єру Гладкий виступав за Металіст, ФК Харків, Шахтар, Дніпро, Динамо, Карпати, Чорноморець та Зорю.

Відео голів Гладкого

 

Автор: Юрій Семенюк