Другий та четвертий голи луганської команди забив Олександр Гладкий. Для 34-річного футболіста це 97-й та 98-й м'ячі у чемпіонатах України. Більше за нього забили лише шість футболістів.

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Найкращі снайпери в історії УПЛ

1. Максим Шацьких – 124

2. Сергій Ребров – 123

3. Євген Селезньов – 116

4. Андрій Воробей – 105

5. Жуніор Мораєс – 102

6. Андрій Ярмоленко – 99

7. Олександр Гладкий – 98

8. Олександр Гайдаш – 95

9. Сергій Мізін – 90

9. Марко Девіч – 90

Додамо, що за свою українську кар'єру Гладкий виступав за Металіст, ФК Харків, Шахтар, Дніпро, Динамо, Карпати, Чорноморець та Зорю.

Відео голів Гладкого