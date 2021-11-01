Другий та четвертий голи луганської команди забив Олександр Гладкий. Для 34-річного футболіста це 97-й та 98-й м'ячі у чемпіонатах України. Більше за нього забили лише шість футболістів.
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Найкращі снайпери в історії УПЛ
1. Максим Шацьких – 124
2. Сергій Ребров – 123
3. Євген Селезньов – 116
4. Андрій Воробей – 105
5. Жуніор Мораєс – 102
6. Андрій Ярмоленко – 99
7. Олександр Гладкий – 98
8. Олександр Гайдаш – 95
9. Сергій Мізін – 90
9. Марко Девіч – 90
Додамо, що за свою українську кар'єру Гладкий виступав за Металіст, ФК Харків, Шахтар, Дніпро, Динамо, Карпати, Чорноморець та Зорю.
Відео голів Гладкого