Второй и четвертый голы луганской команды забил Александр Гладкий. Для 34-летнего футболиста это 97-й и 98-й мяч в чемпионатах Украины. Больше его забили только шесть футболистов.

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Лучшие снайперы в истории УПЛ

1. Максим Шацких – 124

2. Сергей Ребров – 123

3. Евгений Селезнев – 116

4. Андрей Воробей – 105

5. Жуниор Мораес – 102

6. Андрей Ярмоленко – 99

7. Александр Гладкий – 98

8. Александр Гайдаш – 95

9. Сергей Мизин – 90

9. Марко Девич – 90

За свою украинскую карьеру Гладкий выступал за Металлист, ФК Харьков, Шахтер, Днепр, Динамо, Карпаты, Черноморец и Зарю.

Видео голов Гладкого