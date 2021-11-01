Второй и четвертый голы луганской команды забил Александр Гладкий. Для 34-летнего футболиста это 97-й и 98-й мяч в чемпионатах Украины. Больше его забили только шесть футболистов.
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Лучшие снайперы в истории УПЛ
1. Максим Шацких – 124
2. Сергей Ребров – 123
3. Евгений Селезнев – 116
4. Андрей Воробей – 105
5. Жуниор Мораес – 102
6. Андрей Ярмоленко – 99
7. Александр Гладкий – 98
8. Александр Гайдаш – 95
9. Сергей Мизин – 90
9. Марко Девич – 90
За свою украинскую карьеру Гладкий выступал за Металлист, ФК Харьков, Шахтер, Днепр, Динамо, Карпаты, Черноморец и Зарю.
Видео голов Гладкого