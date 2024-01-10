В іспанському клубі змінили рішення щодо майбутнього Романа та відмовились достроково розривати орендну угоду з бельгійським Брюгге. Раніше у Валенсії заявляли, що готові повернути Яремчука у Бельгію раніше зазначеного в орендній угоді терміну. Але тепер все змінилось.

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Дають ще один шанс

У вже 16-ти зіграних матчах український форвард забив 2 голи (по одному у Кубку Короля та Ла Лізі). Загалом у цьому сезоні Яремчук виходив на поле 21 раз (6 м'ячів).

Після дебютного голу в Ла Лізі Яремчук потрапив до команди тижня іспанської першості, а його роботу на полі виділив головний тренер Валенсії.

Нагадаємо, що "кажани" орендували Яремчука у Брюгге до кінця сезону-2023/2024. Ймовірно, що після повернення до Бельгії Роман довго там не затримається, а знову вирушить в оренду або навіть підпише з іншим клубом повноцінний контракт. Хоча в українця є чинна угода з бельгійцями, яка спливає лише 30 червня 2026-го року.

Адже представникам Брюгге не подобається той факт, що Роман отримує велику зарплату, але не підтверджує її своєю грою та результативністю на футбольному полі.

Якщо у Брюгге зроблять усе, аби позбутись Яремчука, то для нього новий клуб стане вже 5-м закордонним у кар'єрі. Окрім Брюгге та Валенсії свого часу не зміг закріпитись у Бенфіці та доволі добре пограв за Гент.

До слова. Валенсія після 19-ти турів йде лише на 9-му місці, набравши 26 балів. Свій наступний матч Ла Ліги "кажани" проведуть 14 січня на виїзді проти Кадіса (початок о 17:15 за київським часом).