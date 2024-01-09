21-річний атакувальний півзахисник Шахтаря потрапив у сферу інтересів двох топових клубів Серії А – Наполі та Ювентуса. Туринці вже давно стежать за Судаковим. Натомість "неаполітанці" не так давно зацікавились Георгієм. Також у цю боротьбу увімкнувся німецький РБ Лейпциг.

Оце так За підручниками Кварцяного: гравців Наполі закрили у готелі після розгромної поразки в Серії А

"Гірники" вже готуються до трансферу Судакова

Цікаво, що у ЗМІ запевняють, що туринський клуб не готовий віддавати ті гроші, які хочуть виручити "гірники" за свою 10-ку команди. Водночас чинний чемпіон Італії може задовольнити фінансові забаганки українського клубу. "Неаполітанці" продали Еліфа Елмаза у німецький Лейпциг, тому хочуть якнайшвидше підписати заміну 24-річному македонцю.

Наполі потрібно підсилювати атакувальну лінію, адже клуб переживає спад. У минулому турі Серії А підопічні Вальтера Маццаррі програли Торіно 3:0. Наполі із 28 балами опустилось на 9-те місце. Натомість Ювентус із 46 пунктами посідає 2-гу позицію.

У пресі вже навіть назвали, скільки українець може заробляти, якщо погодиться перебратись в Ювентус.

За інформацією видання, у донецькому клубі вже зневірились у тому, що зможуть зберегти Судакова у своїй команді. Якщо не у зимове трансферне вікно, так влітку 2024-го Георгій піде у новий клуб.

Це буде лише другий клуб у кар'єрі Судакова та перший закордонний.

До слова. У квітні 2023-го Судаков пролонгував свій контракт із Шахтарем до кінця червня 2028-го року. Тому "гірники" зможуть солідно заробити на продажі одного зі своїх лідерів. Портал Transfermarkt оцінює вартість 21-річного півзахисника у 18 мільйонів євро. Однак донеччани захочуть виручити за свого вихованця значно більше.