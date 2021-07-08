Шанс зіграти в Лізі чемпіонів: Анчелотті залишає Луніна в Реалі

Андрій Лунін залишиться в Реалі на сезон 2021/2022. Український воротар входить в плани нового головного тренера Реала Карло Анчелотті і буде отримувати ігрову практику.

Перед Анчелотті поставили завдання омолодити склад Реалу за допомогою молодих гравців, які вже належать клубу.

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Лунін буде отримувати ігрову практику не тільки в Кубку Іспанії, а й в чемпіонаті і в Лізі чемпіонів, коли це буде дозволяти турнірне становище і рівень суперників.

Карєра Луніна в Реалі

У 2018 році Лунін поставив свій підпис на угоді з Реалом. За ці три роки українець зіграв лише один офіційний поєдинок. І то дебют у Андрія не вдався.

У кубковому протистоянні проти аутсайдера Алькояно "вершкові" ганебно програли андердогу (2:1). Переживання Андрія втілились у невпевнену гру у рамці воріт.

Українець залишиться частиною колективу, залишаючись спочатку наступником Тібо Куртуа.