Американська баскетболістка Лейша Кларендон перенесла операцію з видалення грудей. Чемпіонка світу з баскетболу 2018 року в складі жіночої збірної США ідентифікує себе як транссексуалка.

Джерело: твіттер Лейши Кларендон

29-річна Кларендон, яка виступає в жіночій команді НБА Нью-Йорк Ліберті, повідомила у твіттері, що видалила груди. Кларендон опублікувала фотографії після операції.

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Я відчуваю свободу

За словами Кларендон, після операції вона відчуває свободу у своєму тілі.

Зазвичай я не боюся ділитися особистими новинами з пiдписниками в інтернеті, але обсяг ненависті, міфів і невігластва у світі за останній час змусив мене задуматися про доцільність такого вчинку. Я хочу повідомити вам радісну новину. Мені зробили "операцію верху"! Я відчуваю свободу і ейфорію у своєму тілі, і хочу, щоб трансгендери знали і бачили, що ми завжди існували, і ніхто не може змусити нас зникнути,

– написала Лейша у твіттері.

I’m usually not scared to share news publicly but the amount of hate, myths & ignorance actually had me debating sharing this joy. I had Top Surgery! I’m feeling free & euphoric in my body & want Trans people to know and see that we’ve always existed & no one can erase us! ️‍⚧️️ pic.twitter.com/6ERDPoQGwb — Layshia Clarendon (@Layshiac) January 29, 2021