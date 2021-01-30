Чемпіонка світу з баскетболу видалила собі груди: вона ідентифікує себе транссексуалкою
Американська баскетболістка Лейша Кларендон перенесла операцію з видалення грудей. Чемпіонка світу з баскетболу 2018 року в складі жіночої збірної США ідентифікує себе як транссексуалка.
Джерело: твіттер Лейши Кларендон
29-річна Кларендон, яка виступає в жіночій команді НБА Нью-Йорк Ліберті, повідомила у твіттері, що видалила груди. Кларендон опублікувала фотографії після операції.
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Я відчуваю свободу
За словами Кларендон, після операції вона відчуває свободу у своєму тілі.
Зазвичай я не боюся ділитися особистими новинами з пiдписниками в інтернеті, але обсяг ненависті, міфів і невігластва у світі за останній час змусив мене задуматися про доцільність такого вчинку. Я хочу повідомити вам радісну новину. Мені зробили "операцію верху"! Я відчуваю свободу і ейфорію у своєму тілі, і хочу, щоб трансгендери знали і бачили, що ми завжди існували, і ніхто не може змусити нас зникнути,
– написала Лейша у твіттері.
Що відомо про Кларендон?Баскетболістка потрапила в НБА у 2013 році, коли Індіана Фівер взяла її на драфті. У США, окрім Індіани, Лейша гра за Атланту Дрім, Коннектікут Сан та Нью-Йорк ліберті. У 2013-2014 роках захищала кольори ЗВВЗ УСК Прага. Брала участь у Матчі всіх зірок жіночої НБА (2017).
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