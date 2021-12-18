Бетербієв: Я втратив літр крові
36-річному російському боксеру вдалось у яскравому стилі здобути перемогу над Маркусом Брауном. Хоча Артуру Бетербієву теж добряче дісталось від американця.
Цікаво Фейл року: перед боєм росіянина Бетербієва курйозно переплутали гімн Росії з гімном СРСР
Браун розбив голову суперника. Росіянин із закривавленим обличчям не лише зміг здобути дострокову перемогу, а й у 9-му раунді відправити опонента у нокаут. Після успішного поєдинку Бетербієв звинуватив свого суперника у тому, що Браун спеціально наніс йому травму. Через пошкодження росіянин міг програти та втратити чемпіонські титули.
Це був удар головою, і Браун робив це не раз. Коли Маркус посік мене, він продовжував виставляти голову. Дуже складно продовжувати бій після такого розсічення. Я не бачив лівого ока. Думаю, я втратив літр крові. Це було брудно. Браун – добрий шульга, він міг щось показати, але не це ж. Маркус зробив це навмисно,
– сказав Бетербієв.
Переможець двобою додав, що такий бокс йому не до вподоби. Він не любить, коли суперник веде брудний бій. Це не збільшує видовищність поєдинку.
Курйози та перемога Бетербієва
- Для росіянина ця перемога стала 17-ю у професіоналах. Артуру завдав супернику лише другої поразки у кар'єрі.
- Бетербієв міг зірвати бій, адже провалив зважування. Він не вклався у заданий ліміт, тому у нього було лише декілька годин, щоб виправити ситуацію. Що він і зробив.
- Але це не єдиний курйоз. Перед протистоянням Бетербієву включили не той гімн. Замість російського лунав гімн СРСР.