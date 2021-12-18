Бетербієв: Я втратив літр крові

36-річному російському боксеру вдалось у яскравому стилі здобути перемогу над Маркусом Брауном. Хоча Артуру Бетербієву теж добряче дісталось від американця.

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Браун розбив голову суперника. Росіянин із закривавленим обличчям не лише зміг здобути дострокову перемогу, а й у 9-му раунді відправити опонента у нокаут. Після успішного поєдинку Бетербієв звинуватив свого суперника у тому, що Браун спеціально наніс йому травму. Через пошкодження росіянин міг програти та втратити чемпіонські титули.

Це був удар головою, і Браун робив це не раз. Коли Маркус посік мене, він продовжував виставляти голову. Дуже складно продовжувати бій після такого розсічення. Я не бачив лівого ока. Думаю, я втратив літр крові. Це було брудно. Браун – добрий шульга, він міг щось показати, але не це ж. Маркус зробив це навмисно,

– сказав Бетербієв.

Переможець двобою додав, що такий бокс йому не до вподоби. Він не любить, коли суперник веде брудний бій. Це не збільшує видовищність поєдинку.

Курйози та перемога Бетербієва