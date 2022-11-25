Заключна гра року: Динамо та Металіст зіграють перенесений матч УПЛ
25 листопада 2022 , 14:03Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Динамо
Київське Динамо повідомила про проведення заключного матчу у 2022 році. Це буде перенесена гра 8 туру проти харківського Металіста.
Гра буде домашньою для киян. Матч має розпочатися 14:00 в останній день місяця – у середу, 30 листопада.
Цікаво Динамо мінімально обіграло Верес завдяки шедевру Циганкова: відео голу
Заключний матч 2022 року
Зустріч з Металістом мала відбутися в Києві 20 жовтня, проте її перенесли через масовані ракетні обстріли столиці України зі сторони Росії.
Відзначимо, що цей поєдинок стане для "біло-синіх" заключним у першому колі чемпіонату України,
– відзначає пресслужба київського клубу.
Перерва в УПЛ
- Більшість команд Української прем'єр ліги у вихідні 26 – 27 листопада проведуть заключні матчі у 2022 році та відправляться на 3-місячну перерву.
- Наразі в УПЛ впевнено лідирує Дніпро-1 з 35 заліковими пунктами. Другим іде Шахтар з 30 очками, а третє й четверте місце ділять Зоря та Динамо з 26 очками. У Металіста всього 15 очок – він у середині турнірної таблиці.