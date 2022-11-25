Игра будет домашней для киевлян. Матч должен начаться 14:00 в последний день месяца – в среду, 30 ноября.
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Заключительный матч 2022 года
Встреча с Металлистом должна была состояться в Киеве 20 октября, однако ее перенесли из-за массированных ракетных обстрелов столицы Украины со стороны России.
Отметим, что этот поединок станет для "бело-синих" заключительным в первом круге чемпионата Украины,
– отмечает прессслужба киевского клуба.
Перерыв в УПЛ
- Большинство команд Украинской премьер-лиги в выходные 26 – 27 ноября проведут заключительные матчи в 2022 году и отправятся на 3-месячный перерыв.
- В УПЛ уверенно лидирует Днепр-1 с 35 зачетными пунктами. Вторым идет Шахтер с 30 очками, а третье и четвертое место делят Заря и Динамо с 26 очками. У Металлиста всего 15 очков – он в середине турнирной таблицы.