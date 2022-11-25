Гра буде домашньою для киян. Матч має розпочатися 14:00 в останній день місяця – у середу, 30 листопада.

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Заключний матч 2022 року

Зустріч з Металістом мала відбутися в Києві 20 жовтня, проте її перенесли через масовані ракетні обстріли столиці України зі сторони Росії.

Відзначимо, що цей поєдинок стане для "біло-синіх" заключним у першому колі чемпіонату України,

– відзначає пресслужба київського клубу.

Перерва в УПЛ