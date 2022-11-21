Верес – Динамо 0:1

Гол: Циганков, 27

Кияни підходили до цього матчу із думками про перемогу. Хоча номінально Верес був господарем поєдинку, але зустріч відбувалась на рідному для "біло-синіх" стадіоні – імені Валері Лобановського у Києві, пише 24 канал.

Варто прочитати Респект динамівцям: Бущан та Сидорчук оплатили курси домедичної допомоги для українців

Буяльський та Ванат загрожували воротам Когута. У першому випадку удар Віталія був заблокований захисником, а вже у другому епізоді впевнено у воротах зіграв голкіпер Вереса.

Однак активність Динамо була винагороджена. Циганков доволі легко підлаштував собі під ліву та фірмовим ударом відкрив рахунок у матчі 0:1.

Відео голу Циганкова

Рівняни відповіли ударом головою від Гагуна – Бущан був на місці.

Наприкінці першого тайму Динамо заробило право на штрафний із середньої відстані – м'яч пролетів трохи вище воріт суперника.

Все під контролем Динамо у засніженому Києві

Підопічні Мірчі Луческу фактично не дозволяли нічого зробити супернику біля власних володінь.

Один із найкращих моментів був у Дахновського, який не з найкращої позиції пробив по воротах Бущана – м'яч пролетів над поперечиною.

Натомість динамівці створили два небезпечні моменти. Але удари Андрієвського та Буяльського не перетворились у гол для киян.

За шість хвилин до закінчення основного часу матчу Динамо заробило право на ще один гострий штрафний. Виконувати стандарт взявся Андрієвський, але постріл динамівця потягнув Когут.

Динамо мінімально обіграло Верес Юрія Вірта 0:1.