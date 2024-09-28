Шикарний більярдний удар: українець з Манчестер Юнайтед відзначився ефектним голом
Півзахисник юнацької команди Манчестер Юнайтед U18 Закері Бауманн відзначився першим забитим голом в сезоні. Етнічний українець взяв участь у розгромі однолітків з Блекберна.
У суботу, 28 вересня, відбувся матч 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги U-18 між командами Манчестер Юнайтед та Блекберн. У складі господарів на поле вийшов хавбек Закері Бауманн, пише 24 Канал.
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Перший гол в сезоні
На 30-й хвилині матчу Бауманн отримав пас від партнера по команді та ударом з меж штрафного майданчика відправив м'яч в кут воріт. 17-річний футболіст українського походження подвоїв рахунок у зустрічі. Для Закері цей гол став першим в сезоні.
Відео голу Бауманна
На 52-й хвилині матчу Бауманна замінили. Поєдинок завершився повним розгромом Блекберна – 9:0.
Підсилення для збірної України
- Нещодавно повідомлялося, що Закері Бауманн може отримати український паспорт, що дозволить йому грати за збірну.
- УАФ допомагає футболісту в оформленні документів. Коли всі формальності будуть узгоджені, Бауманн може отримати виклик у збірну України 2006 року народження на селекційний збір.
- Як відомо, Закері народився в англійському Болтоні, але його батьки родом з Коломиї.