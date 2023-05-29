Знайшов абсурдне виправдання: на Закарпатті чоловік під час гри вдарив 13-річного хлопця – відео

На західній точці України стався дикий інцидент. Дорослий чоловік вирішив нахабно втрутитися у дитячий футбольним матч.

Поєдинок між юнацькими колектива був зірваний через безглузду поведінку одного з батьків учасників. Поліція зацікавилася абсурдним інцидентом.

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Дурнуватий приклад для юного покоління

У Виноградові, що на Закарпатті, відбувся дитячий поєдинок між командами ДЮСШ Виноградів та ФК Свалява. В одному з епізодів юнаки агресивно зреагували одне на одного після того, як один з низ жорстко сфолив. У такому віці конфлікти – це норма, тому дитячу штовханину намагався розсудити арбітр матчу та тренер однієї з команди, що повинно було вгамувати емоції на полі, проте на полі з'явився непроханий гість, який тільки підняв градус ситуації.

Батько постраждалого футболіста від фолу розлючений вибіг на поле. Перше, що спалу на думку доросломуу чоловіку – це накинутись на 13-річного гравця, який завдав шкоди його сину. Проте батько постраждалого не словесно вирішив провчити дитину, що і так виходило за рамки розумного, він у свою чергу в обличчя вдарив юнака, хлопчик ж від такої несподіванки відразу повалився на землю. Після того, як інші дорослі представники почали "ставити на місце" дикого батька, той у свій захист вирішив вигукнути: "Це мій син". Проте це і близько не виправдовує його безглузді дії.

Варто зазначити, що заява щодо даного інциденту до поліції не надходила. Натомість проводячи моніторинг мережі даним випадком правоохоронці зацікавились.Так, відомості про даний факт було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за хуліганство. Поліція уже встигла поспілкуватися з буйним батьком, який у свою чергу провину визнав. Наразі тривають усі необхідні слідчі дії.

Відео дикого інциденту: