Інцидент трапився у Дрогобичі на футбольному турнірі. Під гарячу руку вболівальників потрапили як мінімум двоє 14-річних гравців.

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Скандал виріс навколо звичайного футбольного шкільного турніру на Львівщині. Під час дитячих змагань сталася бійка, в результаті якої постраждали щонайменше двоє школярів. Підліткам шкоди завдали фанати, яким не сподобався результат гри. Сама бійка трапилася вже після завершення гри та оголошення переможців. Одному з постраждалих розбили ніс (також була підозра на перелом ребра), а от інший школяр, 14-річний хлопець (учень стебницького ліцею номер 7), знепритомнів на полі. Його досить довго не могли привести до тями.

Зі слів начальника відділу освіти, швидку допомогу на місце не викликали, оскільки хлопець прийшов до тями ті без проблем пішов додому. Та от коли підліток повернувся зі змагань, він знову знепритомнів. Тоді батьки юнака звернулися до лікарів. Також на місце події поліцію не викликали, оскільки організатори заходу вирішили розібратися самостійно.

У хлопця була підозра на струс мозгу, оскільки, як зазначив батько постраждалого, то нападники вдарили 14-річного хлопця ногою у голову. Наразі розбишак не знайшли. Проте на футбольному майданчику є відеонагляд, завдяки якому можна досягти справедливості. Правоохоронці уже зреагували на відео з соціальних мереж і почали перевірку.

Відео інциденту. Обережно, на ролику присутня ненормативна лексика. 18+