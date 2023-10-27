Речь идет об Александре Захожем, который мог провести свой поединок перед боем Фьюри – Нганну. Однако соперники, которых ему предлагали, были представителями враждебной страны. Потому украинский боксер наотрез отказался от подобных приглашений, объяснив, что не хочет даже делить с врагом один ринг.

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Последние два были на бой с россиянами, поэтому я сразу отклонял их

Захожий раскрыл имена этих двух россиян, с которыми ему предлагали провести сражение. Одним из них был Арсланбек Махмудов, а другой – Сергей Кузьмин. С последним Захожем предлагать подраться в декабре.

Была возможность сразиться сейчас в Саудовской Аравии. И предложили сразиться в декабре с еще одним россиянином, но я сказал, что с кем-то, но не с россиянами. На декабрь предлагали Кузьмина. Второй? Арсланбек Махмудов,

– ответил украинский боксер.

Бой против Махмудова мог состояться в андеркарде поединка Фьюри – Нганну. Захожий отказался даже от кругленького гонорара в размере 400 тысяч долларов.

Отметим, что Захожий помогал Фрэнсису Нганну готовиться к поединку против Тайсона Фьюри, будучи его спарринг-партнером. Это уже далеко не первый подобный опыт Александра. Раньше он находился в лагере своих земляков Александр Усика и Владимира Кличко.

Следует добавить, что в рингсайде боя Фьюри – Нганну будет Александр Усик. Ожидается, что после поединка 28 октября объявят официальную дату встречи за абсолют между Усиком и "Жадным пузом". 26 октября появилась информация, что украинский чемпион мира отправился в Саудовскую Аравию, где и поразится "Цыганский король".

Любопытно! За спиной Александра Захожего 18 поединков на профи-ринге, во всех праздновал победу (14 из которых были досрочными).