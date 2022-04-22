Захист репутації Кейт Міддлтон: у ЗМІ назвали причину відсторонення росіян від Вімблдону

Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів, щоб захистити репутацію покровителя Всеанглійського клубу Кейт Міддлтон. Про це інформує The Telegraph.

Ймовірна причина

У ЗМІ припускають, що однією з причин відсторонення російських та білоруських тенісистів від Вімблдону став захист репутації покровительниці Всеанглійського клубу Кейт Міддлтон.

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Клуб має побоювання, що допуск росіян та білорусів до участі у турнірі міг бути розцінений як підтримка дій влади їх країн зі сторони герцогині Кембриджської.

Крім того, Всеанглійськый клуб стурбований існуванням вірогідності того, що Міддлтон довелося б вручати трофей у чоловічому одиночному розряді росіянину Даніїлу Медвєдєву.

Зверніть увагу! Вімблдон 20 квітня офіційно відсторонив росіян та білорусів від турніру.