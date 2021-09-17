Захиснику збірної України зламали щелепу в поєдинку Ліги конференцій

17 вересня 2021 , 08:52
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Джерело:

твітер Славії

Славія перемогла Уніон Берлін в матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій. Український захисник Славії Тарас Качараба вийшов на поле в стартовому складі.

На 53-й хвилині футболіст покинув поле через перелом виличної дуги.

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Перше обстеження показало, що 26-річний гравець пропустить щонайменше 4-6 тижнів.

Славія – Уніон: коротко про матч

  • Захисник господарів Ба відкрив рахунок в матчі. З 39-ї хвилини команди грали в нерівних складах - видалення на рахунку Йеккеля у німців.
  • Українець Тарас Качараба був замінений на 53-й хвилині. У меншості Уніону вдалося відігратися – гол на рахунку Беренса. Але в кінцівці матчу Славія зуміла дотиснути гостей і здобула перемогу в матчі – по голу в актив записали Кухта і Шранц.
Автор: Юрій Семенюк