Захисника Галатасараю суворо покарали за бійку під час матчу: як це було

Гравець Галатасараю Маркао добавився. Захисник влаштував бійку з партнером по команді та отримав серйозне покарання від футбольної асоціації Туреччини.

Жорстке, але справедливе покарання для Маркао

Турецька футбольна асоціація вирішила жорстко покарати порушника за неналежну поведінку на полі під час матчу Гіресунспор – Галатасарай. Маркао ще довго не зможе одягнути клубну футболку.

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25-річний захисник отримав тривалу дискваліфікацію на 8 матчів за удар партнера по команді Керема Актюроглу прямо під час поєдинку турецької Суперліги.

Маркао влаштував сутичку на полі

Маркао несподівано для усіх підбіг до одноклубника та почав виясняти стосунки. Бразилець, яким цікавились Динамо та Шахтар, штовхнув Керема та першим розпочав сутичку.

Щоб розборонити футболістів втрутились інші учасники гри. Суддя вилучив Маркао з поля, а Актюроглу замінив тренерський штаб.

Пізніше Маркао попросив вибачення у Актюркоглу і вболівальників.

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