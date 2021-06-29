Захисник збірної України втрачав свідомість напередодні Євро-2020
Джерело:Циганик LIVE
Стан здоров'я захисника збірної України Едуарда Соболя змушує похвилюватись вболівальників. Футболіст декілька разів втрачав свідомість у розташуванні національної команди.
Проблеми зі здоров'ям у Соболя
Журналіст Ігор Циганик розповів про проблеми зі здоров'ям у лівого захисника української збірної та Брюгге. За його інформацією, Едуард Соболь перебуваючи у розташуванні команди втрачав свідомість.
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Такі проблеми у футболіста були напередодні старту Євро-2020.
Причому, не один раз у нього були проблеми, йому ставало погано. Проводили додаткові обстеження, але начебто з ним все в порядку,
– сказав Циганик.
Ще перед контрольним спаринг України проти Північної Ірландії головний тренер команди Андрій Шевченко говорив про проблеми Соболя. Загальний стан здоров'я захисника був ненайкращим.
- На чемпіонаті Європи футболіст зіграв лише один матч. Едуард вийшов на заміну у компенсований арбітром час у грі проти Північної Македонії, замінивши Руслана Маліновського. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 2:1. Ця звитяга поки що єдина для української збірної на турнірі.
- Вже 29 червня підопічні Шевченка можуть виправити цю ситуацію. Наші хлопці проведуть матч 1/8 фіналу проти Швеції. Початок зустрічі о 22:00.