Захисник збірної України втрачав свідомість напередодні Євро-2020

29 червня 2021 , 16:20
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Джерело:

Циганик LIVE

Стан здоров'я захисника збірної України Едуарда Соболя змушує похвилюватись вболівальників. Футболіст декілька разів втрачав свідомість у розташуванні національної команди.

Проблеми зі здоров'ям у Соболя

Журналіст Ігор Циганик розповів про проблеми зі здоров'ям у лівого захисника української збірної та Брюгге. За його інформацією, Едуард Соболь перебуваючи у розташуванні команди втрачав свідомість.

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Такі проблеми у футболіста були напередодні старту Євро-2020.

Причому, не один раз у нього були проблеми, йому ставало погано. Проводили додаткові обстеження, але начебто з ним все в порядку,
– сказав Циганик.

Ще перед контрольним спаринг України проти Північної Ірландії головний тренер команди Андрій Шевченко говорив про проблеми Соболя. Загальний стан здоров'я захисника був ненайкращим.

  • На чемпіонаті Європи футболіст зіграв лише один матч. Едуард вийшов на заміну у компенсований арбітром час у грі проти Північної Македонії, замінивши Руслана Маліновського. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 2:1. Ця звитяга поки що єдина для української збірної на турнірі.
  • Вже 29 червня підопічні Шевченка можуть виправити цю ситуацію. Наші хлопці проведуть матч 1/8 фіналу проти Швеції. Початок зустрічі о 22:00.
Автор: Софія Кулай