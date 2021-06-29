Проблемы со здоровьем у Соболя
Журналист Игорь Цыганик рассказал о проблемах со здоровьем у левого защитника украинской сборной и Брюгге. По его информации, Эдуард Соболь находясь в расположении команды терял сознание.
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Такие проблемы у футболиста были накануне старта Евро-2020.
Причем, не один раз у него были проблемы, ему становилось плохо. Проводили дополнительные обследования, но вроде с ним все в порядке,
– сказал Цыганик.
Еще перед контрольным спаррингом Украины против Северной Ирландии главный тренер команды Андрей Шевченко говорил о проблемах Соболя. Общее состояние здоровья защитника был не самый лучший.
- На чемпионате Европы футболист сыграл лишь один матч. Эдуард вышел на замену в компенсированное арбитром время в игре против Северной Македонии, заменив Руслана Малиновского. Поединок завершился победой украинцев со счетом 2:1. Эта победа пока единственная для украинской сборной на турнире.
- Уже 29 июня подопечные Шевченко могут исправить эту ситуацию. Наши ребята проведут матч 1/8 финала против Швеции. Начало встречи в 22:00.