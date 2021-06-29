Проблеми зі здоров'ям у Соболя

Журналіст Ігор Циганик розповів про проблеми зі здоров'ям у лівого захисника української збірної та Брюгге. За його інформацією, Едуард Соболь перебуваючи у розташуванні команди втрачав свідомість.

Читайте також За крок до дива: заявка збірної України на матч 1/8 фіналу з Швецією на Євро-2020

Такі проблеми у футболіста були напередодні старту Євро-2020.

Причому, не один раз у нього були проблеми, йому ставало погано. Проводили додаткові обстеження, але начебто з ним все в порядку,

– сказав Циганик.

Ще перед контрольним спаринг України проти Північної Ірландії головний тренер команди Андрій Шевченко говорив про проблеми Соболя. Загальний стан здоров'я захисника був ненайкращим.