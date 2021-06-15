Захисник збірної України Миколенко – трансферна ціль Наполі

Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко може змінити прописку. Італійське Наполі поставило купівлю українця першим пріоритетом на трансферному ринку.

Наполі шукає захисника серед українців

Італійський гранд серйозно зацікавився захисником збірної України. Все через те, що гравець оборони з Албанії Ельсейд Хюсай змінить Наполі на Лаціо.

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Після продажу футболіста трансфер українця буде у Наполі у пріоритеті. "Неаполітанці" готові викласти за Миколенка 13-14 мільйонів євро. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 17 мільйонів євро.

Зараз Віталій виступає під "синьо-жовтим" прапором на чемпіонаті Європи-2020. Однак першу гру проти Нідерландів не можна занести захиснику в актив.

Претендент на українця завершив сезон у Серії А на 5 місці. Миколенко ж у складі Динамо став чемпіоном України, здобув Кубок та Суперкубок країни.

У сезоні-2020/2021 Миколенко відіграв за динамівців 36 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Раніше Наполі проявляв інтерес до іншого українського захисника Миколи Матвієнка, який виступає за донецький Шахтар. Італійці оцінили здатність гравця "гірників" зіграти у центрі оборони та на лівому фланзі.