Захисник збірної Португалії зламав ребра на тренуванні, йому вже присвячують наступні перемоги

Захисник збірної Португалії Даніло Перейра отримав ушкодження під час тренування команди на чемпіонаті світу з футболу 2022 в Катарі. У нього зламані ребра.

ЯК саме Даніло Перейра отримав ушкодження – не повідомляється. Відомо лише те, що це сталося піл час тренування в суботу, 26 листопада.

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Відтак гравець точно пропустить наступний матч команди на турнірі – в понеділок, 28 листопада, проти Уругваю. І, цілком ймовірно, може більше не зіграти на ЧС-2022.

Хоч гра проти Уругваю ще не відбулася, але півзахисник Бернардо Сілва вже присвятив перемогу в цьому матчі саме Даніло Перейрі. При цьому що португальці мали проблеми вже у першому матчі проти Гани, але перемогли з рахунком 3:2. І Даніло Перейра в цьому матчі вийшов у старті в центрі захисту.