Слідом за Куртуа: Реал втратив лідера захисту через важку травму

Команду Карло Анчелотті на старті сезону переслідує епідемія травм. В першому ж матчі Ла Ліги "вершкові" залишилися без Едера Мілітао.

У стартовому турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал на виїзді обіграв Атлетік з Більбао (2:0). В основі "вершкових" весь поєдинок відіграв Андрій Лунін, який гідно замінив травмованого Тібо Куртуа.

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Епідемія травм переслідує Реал

Захист "королівського клубу" надійно відіграв, зберігши ворота "сухими". Проте невдало завершився цей матч для центрбека Реала Едера Мілітао. На початку другого тайму бразилець отримав пошкодження, через яке не зміг продовжити поєдинок.

Вердикт медиків був невтішним. У центрального захисника діагностували розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Терміни підновлення після таких травм становлять від шести до дев'яти місяців. Цілком ймовірно, що сезон для Мілітао вже завершився.