Збірну України можна підтримати на "Олімпійському"

Поєдинок відбудеться на "Йоган Кройфф Арені" в Амстердамі й розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Матч Нідерланди – Україна буде показано в прямій трансляції на великому екрані на НСК "Олімпійський".

Квитки можна придбати за посиланням. Вартість квитка – від 100 гривень.

Після матчу проти Нідерландів збірну України чекають два поєдинки у Бухаресті. 17 червня команда Андрія Шевченка зустрінеться з Північною Македонією. 21 червня збірна України зустрінеться з Австрією.

Чемпіонат Європи з футболу стартує 11 червня і триватиме до 11 липня. Поєдинки відбудуться з вболівальниками на трибунах.